Dans deux mois, arrive la période de Noel avec son lot de fééries. Lors de celle-ci, la Ville de Charleroi organise son incontournable Marché de Noel qui attire chaque année énormément de personnes qui aiment se retrouver entre amis autour d’un bon vin chaud.

Mais est-ce que cette année le Marché de Noel de Charleroi aura-t-il lieu ? La Ville de Charleroi en lien avec l’ASBL Charleroi Centre-Ville et le service de sécurité travaillent ensemble dans l’objectif d’émerveiller la population avec la magie de Noel. « Personne ne peut dire comment la situation va évoluer. On n’est jamais à l’abri. On travaille sur un Marché de Noel sur base de plusieurs scénarios », déclare Régis Laurent, secrétaire au cabinet de Babette Jandrain, échevine du Commerce et des fêtes.

A ce stade ci, l’édition 2020 du Marché de Noel ne sera pas identique aux années précédentes. Il est trop tôt encore pour savoir si une patinoire sera installée. Les règles sanitaires ne permettent pas d’organiser un Marché de Noel comme ont pu le connaître les carolo lors des éditions précédentes. .