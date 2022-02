La promotion des commerces se poursuit. Après avoir sorti un "Guide pratique du nouveau commerçant" et la brochure "J’ouvre mon commerce à Charleroi" (tous deux disponibles en ligne), le Bureau du Commerce de Charleroi initié par Babette Jandrain, échevine du Commerce, de mettre en ligne CharleroiCommerce.be, un site dédié aux commerces des 5 districts de Charleroi. "Facile d’utilisation, il permettra de retrouver des informations sur les plus de 3000 commerces de Charleroi par catégorie et/ou par localisation, un répertoire des cellules vides disponibles ainsi que toute une série de documents inhérents à l’ouverture et à la gestion d’un commerce", explique Babette Jandrain. "Cet outil, qui sera utile aux citoyens comme aux candidats commerçants et aux investisseurs, mais également aux propriétaires de locaux commerciaux disponibles, est une véritable avancée pour le développement commercial de notre Ville". En effet, il sera la partie visible d’un outil de gestion qui permettra de mesurer la performance et de positionner les quartiers des différentes communes du territoire en termes d’attractivité commerciale.

Afin de s’y retrouver encore plus facilement, les commerces sont répertoriés par domaines d’activités (horeca, alimentation, maison et décoration, divers - loisirs, mode, santé - beauté - bien-être, services, véhicules). Tous les commerces sont également géolocalisés, si bien qu’il est possible au client de les trouver en fonction d’où il se situe, par district ou par commune. Chaque commerce possède sa propre fiche signalétique reprenant son adresse, ses heures d’ouverture, ses coordonnées téléphoniques et un lien vers son site Internet et sa page Facebook. Figure aussi sur le site les locaux commerciaux disponibles sur l’ensemble du territoire de Charleroi.

Non seulement le site est utile aux clients mais également aux commerçants ou les candidats commerçants retrouveront également toute une série de documents et liens utiles comme le nouveau Guide pratique du nouveau commerçant, la charte terrasse et enseigne, le règlement de police ou encore le règlement de l’appel à projet "Fabrique à boutiques". Cette section sera bien entendu amenée à évoluer en fonction des nouvelles mesures prises par la Ville au profit du Commerce.