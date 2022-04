En Wallonie, aucune autre association agréée de promotion du logement (APL) n’a autant ancré son projet dans l’histoire industrielle locale : l’asbl Château Mondron gère un parc d’une trentaine de logements pour SDF répartis sur trois sites à Charleroi.



Il y a d’abord le château éponyme à Jumet Hamendes, berceau de l’activité d’intégration et d’accompagnement social, où neuf résidents peuvent être accueillis pour des durées de 6 mois à un an ; il y a ensuite l’asbl Pose ton sac à Couillet, où l’ancienne maison du directeur des charbonnages de Fiestaux mise gracieusement à disposition par la famille Dupuis-Copin dispose d’une capacité de 11 places et enfin, tertio, le coron Duperroy à Lodelinsart où l’association a douze petites maisons ouvrières en gestion.