Le conseil communal a voté le budget pour de nouveaux projets conviviaux et culturels.

Le conseil communal de Châtelet a voté ce lundi le budget de 220.000 euros pour une nouvelle édition des budgets participatifs. Tout comme l'an dernier, un budget communal est affecté à la réalisation de projets d'intérêt général.

Pour la session de 2019, encore en réalisation, ce sont les espaces de détentes et les créations de plaines de jeux qui avaient été plébiscités.

L'édition 2020 donne la part belle à l'accroissement de la qualité de vie des citoyens dans leur quartier. "En plus de la participation citoyenne au conseil communal et des réunions de quartiers, nous avons voulu impliquer directement les habitants des différents quartiers. Cette année encore nous avons voté un budget de 220.000 euros pour mener à ben les projets. Il est prévu 20.000 euros pour chacun des 8 quartiers et 20.000 euros pour les différents conseils (des enfants, des jeunes et des aînés). Grâce à ceux-ci nous pouvons mener des projets directement auprès des personnes concernées", explique Michel Mathy échevin du budget participatif.

Même si la crise Covid a postposé les rentrées de projets, aujourd'hui ils sont connus. Pour exemple, il est prévu d'installer des bancs de la convivialité décorés thématiquement par les jeunes afin d'échanger entre personnes du même quartier. Le Conseil Consultatif des jeunes va mettre en place un système communautaire de distribution de protections hygiéniques. Le Conseil Consultatif des aînés a souhaité un monte escalier dans les locaux communaux de la rue Gendebien.

A côté de tous ces projets, il y a aussi la valorisation du patrimoine unique de Bouffioulx où l'asbl "La Grange aux Potiers" désire créer un espace convivial de découverte des différentes techniques de cuisson de la terre.