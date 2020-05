C'est le défi relevé par la commune pour fournir ses 36.000 habitants.

La ville de Châtelet annonçait la semaine dernière une commande de 75.000 masques à destination des citoyens. La commande qui, normalement, devait être réceptionnée le 15 mai ne l'a pas été. Les autorités communales ont donc pris la décision d'aller les chercher chez le fournisseur afin de les distribuer au plus vite.

Une fois les masques enfin arrivés sur le territoire vendredi dernier, le hall omnisports de la place Wilson a été transformé afin que 60 agents communaux mettent sous pli les protections tant attendues. Ce dimanche matin, sur base des compositions de familles, ce sont donc quelque 18.300 enveloppes qui ont commencées à être distribuées en porte-à-porte, rue après rue.

A la ville, on est conscient que tous n'auront pas reçus leurs masques pour des causes diverses telles : changement de domicile, boîte aux lettres trop petites ou endommagées,... Pour pallier ces manques, la Ville invite chacun à se manifester via le site coronavirus@chatelet.be. Un rendez-vous sera fixé afin de récupérer ses masques.

La Ville rappelle également l'importance de continuer à respecter les gestes barrières.