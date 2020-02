A Châtelet, à la rue des Trieux, un vent violent a emporté le pignon d'un garage. Les pompiers, sous les ordres du Lieutenant Anthony Vannieuwenhoven, sont intervenus pour sécuriser les leiux.

A Aiseau, à la rue du Centre, une tornade est arrivée des champs emportant une toiture. Celle-ci est retombée sur des voitures et sur d'autres toitures. La tornade a poursuivi son chemin en ligne droite et a touché la toiture d'une autre habitation. Des sapins et des arbres ont été arrachés plus loin et des cheminées ont été également détruites. Le Bourgmestre et l'échevin des travaux sont descendus se rendre compte des dégâts. Le service travaux est également intervenu.