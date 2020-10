Depuis vendredi dernier, les autorités fédérales et les entités fédérées ont décidé de fixer un couvre feu entre 22h et 6h du matin. Pour veiller au respect de cela, les forces de police ont dû se réorganiser.

Au terme de cette première semaine, le commissaire Borza a pu compter sur ses équipes même si, en ce moment, il doit lutter sur deux fronts. "Nous devons assurer nos missions de base aux citoyens et il faut également veiller à ce que nous soyons en nombre suffisant pour assurer ces missions. Je ne peux pas juste dire de mettre le paquet pour assurer. Nous avons dû réaménager les horaires pour éviter au maximum d'avoir trop de personnes qui se côtoient en même temps dans les différents commissariats. Notre tâche est un peu plus compliquée dans les commissariats de quartiers. Il y a une charge de travail qui s'accumule puisque nous ne savons pas être à cent pour cent disponibles. Nous recevons également les informations au coup par coup et les faisons circuler entre les chefs de Corps. Il faut ensuite tout comprendre et au besoin interpréter. Personnellement, je suis reconnaissant du travail tant des équipes que du personnel d'entretien qui fait un travail remarquable."