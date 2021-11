Dans le cadre de l’opération Yes, we plant, promue par la Wallonie, les actions locales poussent et s’enracinent un peu partout.

À Bouffioulx, ce sont les membres de la locale du parti Écolo qui ont répondu à l’appel de la ministre régionale de l’Environnement, Céline Tellier: ils ont décidé de planter des arbustes épineux et fruitiers aux abords de la réserve Sebastopol.