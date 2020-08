Pour Philippe et Vanessa, parents d’Océane (17 ans), Mathys (11 ans) et Maéline (6 ans), la rentrée 2020-2021 est toute particulière. En effet, l’aînée quitte le rénové pour une école supérieure, Mathys quitte les primaires pour le rénové et la petite dernière en a fini avec les maternelles pour faire ses débuts en primaire.

Si les mesures covid donnent déjà un goût particulier à la rentrée, pour Philippe et Vanessa il faut en plus tout revoir. “L’entrée dans un nouveau cycle nous demande d’appréhender les choses tout autrement bien que nous ayons l’habitude pourtant. Pour nous, la plus grande inconnue c’est la rentrée d’Océane. Pour l’entrée en primaire et en secondaire nous l’avons déjà vécu mais pas pour le supérieur”, explique la maman.