La ministre du Développement Durable, Céline Tellier, a lancé un nouvel appel à candidature à l'automne dernier: pour bénéficier d'un accompagnement dans "leur transition vers un développement durable", 38 communes et organisations se sont lancés dans le bain.

Chez nous, les communes de Châtelet et de Chimay, ainsi que la Société Wallonne du Logement (SWL) basée à Charleroi et le Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) bénéficieront de cet accompagnement. Le principe est simple: chaque organisation sera amenée à "prioriser ses enjeux au regard de ses leviers d'actions" et "mobiliser ses forces vives, partenaires, fournisseurs et clients" via des actions concrètes. Une feuille de route, synthétisant l'ensemble, sera alors rendue publique. Feuille de route qui commence d'abord par un diagnostic de l'impact organisationnel.

Les objectifs du "développement durable" sont au nombre de 17, adoptés par les Nations Unies:

© D.R.

Elles ne seront pas seules : le gestionnaire de réseaux de distribution Ores, par exemple, a déjà adhéré de son côté. L'objectif politique assumé derrière l'appel à candidature, c'est l'émulation entre pairs, que les organisations s'inspirent mutuellement. "La crise sanitaire ou les catastrophiques inondations qu’a connu la Wallonie nous rappellent à quel point l’atteinte de ces objectifs est une priorité absolue. Pour y parvenir, nous avons besoin de tous les acteurs ! Je me réjouis donc que, sans cesse, plus d’organisations se mettent en chemin vers un monde plus durable", indique par voie de communiqué la ministre Céline Tellier.