La jeunesse et la culture sont de retour aux premiers plans à Châtelet. L'un des gros projets de cette mandature était de remettre la jeunesse et la culture au centre de la vie des châtelettains, là où ont évolué des artistes comme Magritte, Camus et Paulus.

Pour ce faire, la Ville via l'Echevinat de la Culture et de la Jeunesse de Sabine Ancia (PS) a mis les petits plats dans les grands et délié les cordons de la bourse pour offrir à la deuxième ville de la région après Charleroi des infrastructures dignes de ses ambitions.

Si le dossier d'un hall culturel polyvalent est sur la table, la discrétion quant à son avancement reste de mise. Ce qui est certain c'est que le ce hall ne se trouvera pas dans un bâtiment déjà existant. Une nouvelle construction est donc attendue.

Le dossier de la Maison des jeunes est en voie de finalisation. "Comme dans bon nombre de dossiers, la crise ne nous a pas aidés. Nous avons déjà fait l'acquisition, en août dernier, d'un bâtiment à la rue de la Plaine sur le territoire de Châtelineau. Nous travaillons actuellement avec Igretec afin que le bâtiment puisse répondre à un usage pratique pour l'accueil des jeunes," explique l'échevine.

Si le dossier avance bien, il faudra encore attendre au moins fin 2023 afin que les travaux soient finis et que la MJ ouvre au public mais tous les contacts sont pris afin de déposer les dossiers de reconnaissances auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles. "Nous nous sommes affiliés à la fédération des maisons de jeunes For'J qui monte le dossier avec nous. Il faut aussi savoir que pour obtenir une reconnaissance il faut au moins un an d'activité que nous allons prendre à notre charge. Nous avons préféré rénover complètement un bâtiment pour y grandir."

La maison des jeunes qui s'installera à Châtelineau trouvera sa complémentarité avec la Maison de Village de Bouffioulx et la maison de la Cohésion sociale de Châtelet.

Une autre avancée majeure est le déménagement de l'Académie des Beaux Arts répartie sur plusieurs sites à la rue de Couillet et la Place Jean Guyot à Châtelet. "Nous avons procédé à la rénovation complète du bâtiment de l'Elan à la rue Grégoire Soupart dans les anciens bâtiments de la Régie des Eaux. Ce bâtiment permettra, dès septembre 2022, d'accueillir d'ensemble des disciplines artistiques proposées dans nos académies. Les élèves y trouveront des installations flambant neuves. L'électricité, les peintures, la toiture, les châssis, le chauffage et même l'ascenseur ont été remis à neuf pour un budget total d'1,6 million d'euros investit sur fonds propres."

L'enseignement artistique connaît un véritable engouement sur l'entité; l'académie des Beaux Arts et l'Académie de musique accueillent quelque 1.250 élèves.