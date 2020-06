La Ville a organisé 7 bulles réparties sur toute l'entité. Une organisation inédite.

Comme tous les ans, la ville de Châtelet va organiser sa plaine d'été. Mais cette année, l'équipe a revu l'organisation afin de respecter les différentes normes sanitaires liées au Covid-19. "Nous avons voulu maintenir la plaine qui se déroulera du 1er juillet au 12 août. Nous avons travaillé d’arrache pied pour mettre sur pied une organisation inédite", explique Véronique Haustraete, la responsable. "Alors que la seule implantation était au grand parc de Châtelet, cette année nous avons dû travailler par bulles de 50 personnes maximum avec une priorité pour les enfants qui résident sur le territoire communal."

Outre les notions de bulles, cette édition 2020 sera bien différente des éditions précédentes. Il n'y aura ni garderie ni ramassage en car. Les horaires sont donc de 9h à 16h. Cette année, l'âge maximal des enfants est fixé à 12 ans pour des raisons de port de masque passé cet âge.

"Nous avons tenu à maintenir les plaines. Nous avons conscience que rester confiné n'a pas été évident. Non seulement nous pensons bien sûr aux parents qui travaillent mais le collège communal a voulu permettre aux enfants de sortir et de s'amuser en plein air. Nous avons aussi pris la décision d'assurer les repas complets à midi."

Pour accueillir un maximum d'enfants des bulles ont été formées. Il y en a 4 sur le parc de Châtelet, une à Bouffioulx et 2 sur Châtelieau.

D'un point de vue organisationnel, les inscriptions se font au Service des Sports à la Place Wilson à Châtelineau ouvert de 8h à 12h et de 13h à 17h. Et à Partir du 1er juillet, de 10h à 13h. Aucune inscription ne sera acceptée le jour même et ce, pour ne pas perturber l'organisation des bulles. Les inscriptions auront donc lieu le lundi et le paiement fera office d'inscription définitive et assurera sa place à l'enfant.

Pour la sécurité de tous, l'administration communale a prévu du personnel d'entretien supplémentaire. Objets et locaux seront désinfectés plusieurs fois par jour.