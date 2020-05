Après le marché de Châtelet, c'est celui bien plus grand de Châtelineau qui devra être relifté.

C'est sous un soleil franc qu'a eu lieu la reprise des marchés hebdomadaires dont celui de Châtelet.

Avant cette réouverture, il aura fallu que les équipes communales s'organisent afin de préparer ce jour. "Nous avons dû tenir compte des espaces disponibles ainsi que du nombre de maraîchers présents," explique Clément Rosseel, porte parole de la ville de Châtelet. "L'entrée sur le marché se fait par une seule entrée de même que la sortie. Le parcours est à sens unique et nous veillons à ce qu'il n'y a pas plus de 266 personnes sur le site. L'entrée se fait au compte goûte et un steward propose à chacun de se désinfecter les mains. Nous avons choisi de placer les commerçants de sorte à ce qu'il n'y a pas d’attroupements à certains endroits."