La crise Covid a mis en avant des réalités souvent peu connue mais bien réelles comme l'isolement, la précarité dans laquelle évoluent certains travailleurs mais il en est une autre qui tout aussi problématique : la précarité menstruelle.

Ne pas pouvoir acheter des protections périodiques est une réalité pour bon nombre de femmes.

Afin de les aider et de leur permettre d'y avoir accès, le Conseil communal des jeunes de la Ville de Châtelet a mis une première boîte dans l'entrée du CPAS châtelettain. "Il est possible aux femmes qui le souhaitent de pouvoir venir se fournir gratuitement et toute discrétion," nous explique-t-on.

"Au-delà du principe de distribution, ce distributeur garantit un concept d’échange car le public peut venir à tout moment alimenter le distributeur en y faisant un ou plusieurs dons. Malgré un abaissement de la TVA sur les protections hygiéniques de 21 à 6% en 2017 par l’état fédéral, le coût des protections périodiques reste important pour l’ensemble des femmes vivant dans une situation financière fragile ou sous le seuil de pauvreté." Comme le stock est limité et que le succès de l'initiative est grand, le Conseil communal des jeunes lance également un appel aux dons fin de pérenniser le projet. "Victime de son succès, le distributeur de protections périodiques recherche en urgence des stocks de lingettes et tampons à donner pour pouvoir continuer à aider ces femmes dans le besoin."

Très prochainement d'autres boîtes vont voir le jour aux quatre coins de la ville dont une à la Maison de la Cohésion Sociale en centre-ville.