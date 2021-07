Après Charleroi, Gerpinnes et Courcelles, c'est au tour de Châtelet de monter au créneau afin de défendre le patrimoine linguistique de sa région.

La proposition a été émise lors de la commission du 3è échevin Michel Mathy. "On remarque un peu partout une volonté de défendre le patrimoine et le folklore local et régional. Cette défense concerne aussi bien les éléments "immatériels" ou festifs que le patrimoine industriel : marches de l’entre Sambre et Meuse, carnavals, le Doudou, les Géants, le Bois du Cazier, des hauts-fourneaux," explique l'élu châtelettain.

Suite à ce constat, le sujet a été abordé au dernier conseil communal du 28 juin en vue de signer la convention avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et obtenir le label "Ma commune dit "OYI"". "A ce jour 26 ou 27 communes ont adhéré à ce label en Wallonie, dont les seules Charleroi, Courcelles et Gerpinnes pour l’arrondissement. Les communes labellisées doivent s’engager à mettre en œuvre toute une série d’actions de promotion réparties dans 4 axes différents (communication/culture/enseignement/signalétique, tourisme et vie économique)."

La commune va donc développer un ensemble de projets au cours des trois prochaines années parmi celles-ci on peut notamment citer la traduction en wallon de la page d’accueil du site internet de la Ville, l’organisation d’un festival, la création d’un fonds d’ouvrages wallons dans la bibliothèque, des animations diverses (bibliothèques, maisons de repos, …), l’organisation de cours d’initiation en extra-scolaire, des panneaux de ville bilingues, des balades contées,...

Un groupe de travail regroupant les troupes théâtrales locales, des personnes de référence en matière de wallon et l’asbl le Vieux Châtelet sera constitué pour le suivi des mesures.