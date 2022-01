La décision du gouvernement Wallon est donc tombée. Suite à une non remise de documents, deux élus châtelettains sont priés de céder leur place.

Le premier est l'élu du Mouvement Réformateur Julien Reintjens. Il lui est reproché "d'être resté en défaut d'avoir déposé sa déclaration 2020 de mandats, de fonctions et de rémunération (exercice 2019) au 01.06.2020." Suite à cela, l'arrêté du gouvernement Wallon prévoit les dispositions suivantes : "la déchéance de Monsieur Julien Reintjens de son mandat originaire de conseiller communal et de l'ensemble de ses mandats dérivés, pour être resté en défaut d'avoir déposé sa déclaration 2020 de mandats, de fonctions et de rémunération (exercice 2019) au 01.06.2020, la perte par Monsieur Julien Reintjens des conditions d'éligibilité aux fonctions de Conseiller communal, provincial et de l'action sociale pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16.12.2021, l'interdiction pour Monsieur Julien Reintjens d'être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification de l'arrêté et la déchéance du mandat de conseiller communal de Monsieur Julien Reintjes."

Le deuxième élu à devoir céder sa place est Pascal Chardon dont les motifs et les décisions sont les mêmes que pour Julien Reintjens. Contacté, l'intéressé explique ce qui pourrait être pris pour un non-respect de l'arrêté du gouvernement wallon. "Voilà presque six mois que je ne siège plus. Dans mon cas, il s'agit d'un choix de vie et d'une réorientation professionnelle qui fait que je ne suis plus en mesure de siéger à Châtelet. Même s'il y a une décision du gouvernement wallon, mon départ a été discuté avec le bourgmestre dont je garde la confiance de même que lui la mienne."

Les deux élus locaux seront donc remplacés au conseil communal du 24 janvier. Eric Deboes s'installera au poste de conseiller communal à la place de Julien Reintjens et c'est Sandra Romano qui remplacera Pascal Chardon.