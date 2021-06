C'est un nouvel opérateur social qui s'apprête à voir le jour à Bouffioulx. En effet, la régie des Quartiers de Châtelet renforce ses actions sur le territoire communal, au cœur des quartiers d'habitations sociales, en implantant un nouveau service d'activités sur les hauteurs de Bouffioulx. "Ce nouveau lieu d'intégration sociale va développer de nouveaux projets solidaires et durables ainsi que de nouveaux partenariats stratégiques. Un nouveau projet d'envergure pour les locataires et les demandeurs d'emploi de l'entité," explique Michel Mathy, l'un des fondateurs.

Le but de cette nouvelle antenne est d'accueillir des stagiaires afin de leur mettre le pied à l'étrier et les préparer à intégrer un parcours classique d'insertion socio-professionnel.

Créé il y a 26 ans, la Régie des Quartiers ouvre donc une nouvelle antenne sur Bouffioulx renforçant dès lors l'offre déjà disponible sur Châtelet et Châtelineau.

La volonté d'ouvrir cette nouvelle antenne est issue d'un constat de terrain. Les quartiers d'habitations sociales de Bouffioulx étaient impactés par la raréfaction progressive des services de proximité et de la vétusté des équipements collectifs. Cette situation a pour conséquence de créer des inégalité entre les citoyens châtelettains ne pouvant disposer équitablement de structures d'aides et d'accompagnement social.

L'implantation d'un 3ème Service d'Activités Citoyennes sur le territoire de Bouffioulx permet non seulement de renforcer les actions d'insertion socio-professionnelle et d'inclusion sociale mais aussi de redynamiser les quartiers. Avec une cinquantaine de demandes de stages, il sera désormais possible de résorber cette liste d'attente et de permettre aux citoyens de s'intégrer au plus vite dans une société en perpétuelle évolution.

Afin d'ouvrir ce 3è SAC, une demande a donc été faite en 2020 auprès du Ministre du Logement en avril 2020. Grâce à une réponse favorable, de nouveaux engagements ont pu être réalisés dont un ouvrier compagnon et une médiatrice sociale.

Les actions du pôle de Bouffioulx tiennent compte du cadre d'implantation comme l'entretien de jardins partagés et la mise en place de projets spécifiques liés à la gestion des déchets au cœur des quartiers.

Si l'asbl vient en aide aux stagiaires, les habitants des quartiers peuvent aussi bénéficier des actions collectives initiées par la Régie des Quartiers. Avec un budget de 450.000 euros par an, il sera plus aisé pour mener de nouveaux projets en y incluant plus de citoyens en situation de précarité.