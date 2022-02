Chaque année, au moment de la fête des amoureux, Ecolo Châtelet offre un petit cadeau aux usagers des transports en commun afin de les remercier du geste qu’ils accomplissent en faveur de la planète.

Cette distribution est l'occasion pour la locale Ecolo Châtelet, de rappeler aussi la nécessité d’investir dans les transports publics pour une meilleure mobilité, respectueuse de la planète.

"Notre ministre de la mobilité, Georges Gilkinet se bat pour qu’il y ait plus de trains, plus fiables et avec plus de places. Notre objectif pour 2030 est de parvenir à une offre minimale d’un train toutes les 30 minutes dans chaque gare, et toutes les 10 minutes à proximité des grandes villes sans supprimer ou réduire l’offre sur les lignes les plus petites afin d'avoir une alternative simple et pas chère à la voiture depuis la maison jusqu’au boulot. Par exemple, avec un grand plan de combinaison train-vélo, ou encore un ticket qui intègre tous les opérateurs comme à Bruxelles," nous explique les responsables de la locale écologiste.