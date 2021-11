C'est une nouvelle avancée dans les récoltes de déchets organisées par l'intercommunale de récolte de déchets TIBI. Dès janvier 2022, les habitants des communes de Châtelet et de Fleurus disposeront du Nouveau Sac Vert biodégradable destiné à recevoir les déchets organiques comme les restes de repas, petits déchets de jardin, litières organiques de copeaux de bois,... "Les déchets organiques représentent près de 50% du contenu du sac blanc. Les trier dans un sac vert spécialement dédicacé à cet effet permettra donc de diminuer la production de déchets résiduels et d’économiser des sacs blancs. Cependant, seuls les sacs verts conformes sur lequel le logo de Tibi est apposé seront valables. Ils seront vendus dès la fin décembre dans les commerces habituels, par rouleau de 10 sacs de 20 litres au prix de 3€. Ces nouveaux sacs verts permettront aux citoyens de Châtelet et Fleurus de mieux trier leurs déchets. Nous espérons une collecte de 10 à 20 kilos par habitant de déchets organiques chaque année grâce à ces nouveaux sacs, ce qui est important pour l’environnement puisque ces déchets seront biométhanisés et permettront de produire de l’électricité verte et du compost de qualité," explique Philippe Teller, directeur de Tibi.

Actuellement, 9 communes de la zone Tibi collectent les déchets organiques via le conteneur à puce vert. Ce sont ainsi près de 125.000 citoyens de la zone Tibi qui trient déjà cette fraction organique.

Conseils d’utilisation des nouveaux sacs verts : Les sacs verts Tibi sont biodégradables, cela signifie qu’ils peuvent se détériorer si vous y placez des déchets alimentaires trop chauds ou trop humides. Afin d'optimaliser l'utilisation des sacs verts il est conseillé :

• de laisser refroidir et égoutter vos déchets organiques avant de les jeter dans le sac vert ;

• de limiter la durée du remplissage du sac vert Tibi à maximum 2 semaines ;

• de laisser circuler l’air autour du sac : ne le mettez pas en contact direct avec le sol ;

• de placer les déchets organiques dans un sac à pain ou à légumes en papier avant de les jeter dans le sac vert biodégradable. Le sac en papier absorbera le surplus d’humidité ;

• de ne pas acheter trop de rouleaux de sacs verts à l’avance : les sacs sont biodégradables et leur durée de conservation maximale est d’environ un an ; de ne pas stocker le rouleau de sac dans un endroit humide.

• Attention : les emballages en plastique et tous les déchets non biodégradables sont interdits dans le sac vert.

La brigade qualité de Tibi effectuera des contrôles sur le terrain afin de sensibiliser au mieux les citoyens au tri.

L'utilisation des sacs verts ne sont pas les seuls changements attendus pour janvier 2022. La collecte du verre en bulles remplace la collecte en porte-à-porte. Les bulles à verre seront accessibles 7j/7 de 7h à 22h. Avec ce système il devient facile de se défaire de ses bouteilles en verre quand on le souhaite. Ce système offre beaucoup plus de flexibilité au citoyen. Il n’est en effet plus nécessaire de stocker le verre dans son logement en attente d’une collecte en porte-à-porte. "Nous savons que certains citoyens n’attendent malheureusement pas toujours la collecte toutes les 4 semaines pour se défaire de leurs bouteilles en verre. Ce système de bulles à verre accessible en permanence doit nous permettre d’atteindre un meilleur taux de collecte, et donc, de recyclage du verre. Cela va également permettre de séparer à la source le verre blanc et le verre coloré, comme c’est aussi le cas dans les recyparcs. Il y a par conséquent clairement un intérêt environnemental à passer à la collecte en bulles à verre. Cela va également nous permettre d’optimiser les collectes en redéployant les équipes dans d’autres collectes pour les renforcer. C’est notamment nécessaire au niveau de la collecte du Nouveau Sac Vert biodégradable pour les déchets organiques et du Nouveau Sac Bleu pour les déchets d’emballage."

D'autres changements sont aussi à prévoir à certains endroits notamment à Wangenies où dès janvier 2022, les collectes des sacs blancs et des nouveaux sacs verts auront lieu le MARDI au lieu du VENDREDI. Dans le centre-ville de Fleurus, il y aura dorénavant un seul ramassage par semaine pour les sacs blancs et les Nouveaux Sacs Verts. Pour les ménages qui auront un besoin ponctuel entre deux collectes en porte-à-porte de sacs blancs, des conteneurs groupés, accessibles avec un badge nominatif, seront mis à disposition.