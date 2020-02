Après les première signatures, le marché public doit être attribué pour mai.

Il y a une semaine, les bourgmestres de Châtelet, Daniel Vanderlick et de Farciennes Hugues Bayet se rencontraient afin de signer l’acte de constitution de Sambr’Aqua. Ce projet de piscine mutualisée passe à l'étape supérieure : le premier conseil d’administration de l’intercommunale s’est réuni afin de lancer le cahier spécial des charges.

En 2018, dans le cadre du "plan piscine", la commune de Farciennes était parvenue à décrocher un subside wallon de 6.888.942,8€. Si, au départ, le projet rassemblait les communes de Farciennes, Châtelet et Aiseau-Presles, cette dernière a fait marche arrière et s'est désistée.

C'est l'échevin des Finances châtelettain Michel Mathy qui a été nommé président de Sambr'Aqua. "Notre objectif est de permettre à nos enfants de pouvoir aller apprendre à nager en maîtrisant les coûts pour les pouvoirs publics," explique-t-il.

Les communes ont prévu d'effectuer des travaux de transformations ainsi que la construction d'une extension. Il est également prévu de signer un contrat de location avec un partenaire privé qui sera en charge de la gestion de la piscine. Pour ce projet, les 2 villes ne manquent pas d'ambition puisqu’il sera unique dans l’ensemble de la région de Charleroi et de la Basse-Sambre. La seule infrastructure similaire se trouvant à La Louvière. "En sus du bassin classique, un espace de jeux aquatiques ainsi que d’autres activités seront développées afin d’offrir un large panel pour plaire au public le plus large possible," confie Hugues Bayet, le Bourgmestre de Farciennes et administrateur.

Si le projet avance à bon train c'est aussi en partie à cause des échéances fixées par la Région Wallonne dans le cadre de son "plan piscine". En effet, Châtelet et Farciennes avaient sollicité un délai supplémentaire suite au départ d'Aiseau-Presles. Ce délai refusé, une course contre la montre a été enclenchée afin d'obliger l’intercommunale à trouver un partenaire pour le 29 mai 2020. Toujours dans le respect du "plan piscine", les offres devront être remises le 1er avril et, après la phase de négociation et d’adjudication du contrat, il s’agira d’engager les procédures administratives en vue d’obtenir le permis.

Si tout se passe comme prévu, les premières brasses dans la nouvelle piscine pourront se faire dès la rentrée scolaire 2022.