Depuis ce 1er janvier, les bulles à verres ont remplacé le ramassage en porte-à-porte dans les communes de Châtelet et Fleurus. Même s'il est tôt pour tirer un premier bilan, à Tibi, le directeur Philippe Teller se dit satisfait de ces premiers mois. "Après un démarrage qui a pris du temps, nous sommes très contents des résultats de février qui sont très encourageants et qui dépassent même les résultats de l'année passée. Nous sommes aussi très satisfaits des résultats concernant l'usage des sacs biodégradables qui prend bien. Pour les nouveaux sacs bleus, les résultats sont satisfaisants et peuvent encore être améliorés," explique Philippe Teller.

Ce qui a été récolté dans les bulles est moindre en janvier qu'en février. Pour ce dernier mois seulement, les récoltes ont été plus importantes qu'il y a un an comparé aux récoltes en porte-à-porte. Même s'il est tôt pour tirer un bilan plus important, les premiers résultats semblent encourageants et répondre au désir de l'intercommunale de récolte de déchets d'un meilleur tri de la part des citoyens.

Sur l'ensemble des deux communes concernées, on dénombre quelque 80 bulles à verres pour une population totale de 50.000 habitants. "On est persuadé que sur le long terme c'est la bonne solution puisque cela permettra de récolter des quantités de verres plus importantes. Avec une récolte en porte-à-porte toutes les quatre semaines, les gens devaient attendre plus longtemps pour se défaire de leurs verres ou aller au recyparc. Avec la nouvelle méthode, les citoyens peuvent se débarrasser de leurs verres plus souvent. Les sites où sont installées ces bulles ont été étudié afin de faciliter la vie des personnes concernées."

Au fur et à mesure de l'utilisation, Tibi adapte le processus en n'hésitant pas à doubler au besoin le nombre de bulles sur les sites plus fréquentés.

Châtelet et Fleurus sont aussi des communes où à été mis en place l'utilisation des nouveau sacs biodégradables. "En janvier et février on a plus que doublé la quantité de sacs utilisés par les citoyens."

Cette transition en douceur est aussi une réponse à l'augmentation au coût croissant de la gestion des déchets. "Avec la pression de l'augmentation du prix de l'énergie et de l'inflation de manière générale, se servir au mieux des outils mis à la disposition des citoyens pour mieux trier des déchets à la source permet de limiter l'impact de ces augmentations."

Avec l'arrivée des beaux jours, le Philippe Teller rappelle qu'il ne faut pas attendre nécessairement que les sacs biodégradables soient remplis pour s'en débarrasser de même que mettre ses déchets organiques dans un sac à pain, par exemple, prolonge la durée de vie du sac et évite la prolifération de mouchettes.

Rappel d'utilisation pour les sacs biodégradables: