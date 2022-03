Même si la covid reste d'actualité, les mesures sanitaires se sont assouplies après deux ans de limitation d'activités. Pour tous les citoyens, cette période a quelque peu éloigné les gens.

A l'administration communale de Châtelet on s'apprête à de grandes retrouvailles grâce à une initiative originale de Daniel Blampain. Ce dimanche 27 mars les services de l'enseignement, de la voirie, des travaux, du patrimoine, de l’environnement et du Logis Châtelettain/CPAS se retrouveront lors d'un tournoi de mini-foot à Farciennes. "Après deux ans de pandémie et de beaucoup de privations notamment en termes de contacts sociaux, j'ai proposé au Collège communal d'organiser un tournoi de mini-foot pour que nous nous retrouvions tous services confondus. L'événement sera l'occasion de tous nous revoir. La pandémie a longtemps bousculé nos habitudes. Entre le télétravail, les prises de rendez-vous obligatoires pour les citoyens ainsi que l'occupation des locaux en alternance nous nous sommes perdus de vue," explique l'organisateur.

Au total, ce sont plus de 80 personnes qui, au-delà de se disputer la victoire, se retrouveront pour un moment convivial.

Daniel Blampain est d'autant plus satisfait que le Collège communal a tout de suite soutenu l'initiative de même que des commerçants locaux.

Le tournoi se déroulera ce dimanche 27 mars de 9h à 17h au complexe sportif de Farciennes.

Suite à l'accueil enthousiaste des participants et du Collège communal de Châtelet d'autres événements devraient voir le jour.