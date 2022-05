La Maison de la Cohésion sociale située dans le centre-ville de Châtelet existe depuis 2015 et a bien grandi depuis. Même si la covid est passée par là, la Maison de la cohésion sociale a parcouru bien du chemin.

Existante pratiquement depuis 5 ans, si on retire les presque 2 ans de crise, elle a su s'implanter et continue à démonter de son utilité. Lieu de vie et d'activités, l'équipe de Jean-François Devos a tenu à construire un projet où le public serait au centre de l'action. "Nous avons donné la priorité à des actions permettant une meilleure cohésion sociale en tenant compte de la réalité sociale de la région grâce à une implantation en centre-ville mais aussi à la Place Wilson à Châtelineau et un jardin partagé au parc de Châtelet . Nous mettons sur pied, en collaboration avec des bénévoles des activités qui luttent contre l'isolement par exemple. Nous avons un ensemble d'activités mises sur pied suivant une réelle demande. Certaines sont données par des personnes passionnées qui désirent partager un savoir, nous proposons également des séances d'informations sur divers sujets comme la prévention des assuétudes ou des infections sexuellement transmissibles," explique Jean-François Devos, le responsable.

Depuis 2015, le projet n'a cessé d'être orienté vers le public local. A ce jour, une quinzaine d'activités sont proposées. Suivant le moment de la journée, il est possible d'occuper les lieux. Certaines matinées sont consacrées à des activités de groupe comme les ateliers scrapbooking et art floral. Le temps de midi est généralement réservé à la jeunesse En effet, située en plein centre-ville permet l'accès aisé des jeunes dans un lieu où ils peuvent s'épanouir et échanger. De ce fait, l'équipe de la Maison de la cohésion sociale ouvre ses portes tous les midis de la semaine aux étudiants des écoles environnantes. Lors de ces moments, les jeunes peuvent être sensibilisés à différents thèmes notamment lors des midis de la prévention en collaboration avec l'équipe de Sida IST Charleroi-Mons qui répond aux questions liées aux infections sexuellement transmissibles. Un partenariat a aussi été créé avec l'asbl Trempoline toute proche. Lors de ces rendez-vous, le thème des assuétudes y est abordé.

Outre les activités hebdomadaires ou journalières, la Maison de la cohésion sociale est aussi un endroit dans lequel il est possible simplement de se retrouver et discuter et échanger d'autres personnes. Il est toujours possible de bénéficier d'un espace pour y créer son propre atelier. "Nous avons un cadre ici et à partir du moment qu'un projet est destiné à la cohésion sociale n'importe qui peut venir nous solliciter."

Dernièrement, de nouvelles activités sont proposées et rencontrent déjà un franc succès comme un repair café. A ce titre, l'équipe est en recherche constante de bénévoles réparateurs.