Ce vendredi ce sont les élèves de rénové qui font leur rentrée. Une hausse de la circulation est donc attendue. Avec un plus grand nombre de véhicules aux abords des écoles. Il est bon de rappeler certaines règles. Durant le mois de septembre la zone de police Aiseau-Presles/ Châtelet/Farciennes veillera à ce que les usagers de la route cohabitent au mieux dans le respect de chacun. A ce titre, les hommes de Philippe Borza, le Chef de Corps, seront attentifs à ce que les règles de circulation soient respectées. "Comme chaque rentrée, en collaboration avec la commune, nous serons à proximité des établissements scolaires des 3 communes de la zone. Dans un premier temps nous allons entreprendre des actions de sensibilisation. Nous rappelons les règles à certains et aux nouvelles personnes qui ne les connaîtraient pas. Par la suite, nous allons arriver à une phase plus répressive," explique Philippe Borza.

Pour la phase de sensibilisation il sera rappelé les règles de stationnement et de circulation. « Il est important de partir suffisamment tôt de manière à éviter les excès de vitesse et le mauvais stationnement. Il existe souvent de endroits de stationnement un peu plus éloignés permettant de ne pas se mettre à défaut. Une vitesse adaptée à la zone évite les désagréments d'une contravention. »

Les déplacements avec des moyens alternatifs sont aussi de bonnes options comme les transports en commun ou le vélo. Pour la deuxième option, il est important de se faire remarquer en portant par exemple une chasuble fluo.

L'usage de la trottinette électrique doit aussi suivre certaines règles. Les plus lentes peuvent rouler sur le trottoir et les plus rapides sur la chaussée. Le Chef de Corps insiste sur la sécurité. "Il faut se protéger et rester attentif à ce qui se passe tout autour. Un casque ne doit pas empêcher d'appréhender l'espace environnant."

Si la bienveillance et les conseils sont de mises ce premier mois de rentrée, le ton sera tout autre par la suite. "Nous allons être plus répressifs. Je pense que les gens ont d'autres frais à assumer en ce début d'année scolaire. Nous veillerons au bon stationnement des véhicules. Pas sur les passages piétons ni de manière intempestive sur les emplacements PMR. Outre les amendes, les véhicules seront embarqués. Nous procéderons également à des contrôles de vitesse."

Pour rappel, une amende pour mauvais stationnement peut monter jusqu'à 250 euros. Un excès de vitesse peut aussi avoir de lourdes conséquences financières et même un retrait de permis.