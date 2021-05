C'est une initiative pour le moins originale que lancent les autorités communales de Châtelet en partenariat avec l'asbl Centre-ville afin de donner "un coup de pouce" aux commerçants locaux. A partir du 1 er juin démarre une "grande tombola" grâce à laquelle les clients fidèles ou de passage pourront gagner l'un des 800 chèques cadeaux d'une valeur de 20 euros et, cerise sur le gâteau, l'une des 5 voitures mises en jeu.

"Nous avions déjà adopté une série de mesures afin d'aider nos commerçants comme la suspension de prélèvements de taxes et redevances diverses. En additionnant le tout on arrive à 675.000 euros," explique Michel Mathy, Echevin des Finances et du Développement économique. "Pour donner l'envie de venir sur Châtelet, nous avons mis sur pied cette tombola. D'autres possibilités étaient également envisageables mais nous voulions nous center sur la commune. Par exemple distribuer des Carol'or ne nous aurait pas assuré que les châtelettains les dépenseraient sur le territoire communal."

Au total, ils sont près de 200 commerçants à participer à l'opération qui s'étendra sur cinq mois à partir de juin. "Chaque commerçant recevra 300 bons de participation par mois. Le client en recevra un par tranche d'achat de 15 euros et un supplémentaire si l'addition monte à 100 euros. L'offre sera donc limitée à 2 par jour et par client d'un même commerce. Chaque mois il y aura un tirage pour déterminer les 161 lauréats. 160 pour des chèques-cadeaux et un pour la voiture d'une valeur de 20.000 euros."

Si la communication de l'opération se fera dans les prochains jours, elle débutera bien ce 1er juin.

Quand on demande si une voiture n'est pas un cadeau empoisonné, les Echevins du Développement économique et du Commerce, Mathy et Beklevic sont affirmatifs. "En commandant 5 voitures nous avons la possibilité de faire gagner un véhicule neuf avec plus d'options que nous prenons entièrement à notre charge."

La commune assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour que chacun ait sa chance, un huissier supervisera les tirages au sort.