Sans attendre l'annonce du gouvernement, un cafetier et une restauratrice de Châtelet annoncent qu'ils seront prêts à accueillir les clients dans le respect des normes sanitaires.

Alors que l'annonce du prochain conseil de sécurité est attendue ce mercredi par bon nombre de secteurs décrits comme "non-essentiels" dont l'Horeca, certains ont perdu patience.

A Châtelet, Laurent et Maria ont pris la décision de pas attendre pour annoncer l'ouverture de leur établissement ce 1er mai prochain. "Nous ne pouvons plus attendre. Nous avons déjà démontré que nous prenions et respections ce qui était demandé en termes de sécurité sanitaire et voilà que nous n'avons toujours pas de réponse," partage Laurent, patron du café le Club à Châtelet.