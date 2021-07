Depuis vendredi dernier, l’inquiétude était grande sur la commune de Châtelet à la suite de la disparition de Jonathan R. L’homme de 42 ans était porté disparu après avoir accidentellement chuté dans la Biesme, à hauteur de la rue des Soldats à Châtelet.

Les pompiers et les plongeurs avaient été requis sur place, vers 21 h, pour mener les premières recherches. Mais le courant de l’eau avait compliqué le travail des plongeurs… Depuis le début des recherches, la victime restait introuvable, jusqu’à ce mercredi 21 juillet. Son corps a finalement été repêché dans la Sambre, à hauteur de la rue de Tergnée à Farciennes, indiquent les pompiers.

Le parquet de Charleroi confirme, pour sa part, qu’il s’agit bel et bien de Jonathan R. Aucune trace suspecte n’a été relevée sur le corps de la victime. La thèse accidentelle est confirmée.

Sur les réseaux sociaux et dans les rues de l’entité, les questions sur les recherches et leur état d’avancement étaient nombreuses. Le caractère particulier de ce type de recherches étant peu connu, nous avons interrogé le chef de corps de la zone de police d’Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes. "Au moment du constat, nous avons vérifié l’identité du disparu. Après avoir évacué toutes pistes judiciaires et criminelles, on rentre dans un dossier de disparition de personne. Commencent alors toutes les opérations pour retrouver la personne. Nous partons bien évidemment à la recherche de quelqu’un en vie. Puis malheureusement, les heures s’écoulant, nous devons nous résoudre à la dure réalité des choses. Nous avons cherché là où le corps aurait pu être avec notamment un hélicoptère à caméra infrarouge. Nous nous sommes tournés vers la police fédérale et le DVI ainsi que la cellule de recherche. Après toutes nos recherches le long des berges, seuls les plongeurs du DVI pouvaient intervenir. Sollicités de toutes parts, il a fallu attendre qu’ils reviennent de la région liégeoise car un ordre de priorité avait été défini. Leur prérogative est de retrouver des personnes vivantes. Finalement le corps sans vie a été retrouvé", conclut avec émotion Philippe Borza.

Face au désarroi de la famille, une récolte de fonds a été organisée afin d'offrir une sépulture au Châtelettain. Sur les réseaux sociaux on trouve cette invitation aux dons. "Je lance un appel aux dons pour aider ses parents anéantis à l'enterrer, pour qu'ils puissent lui donner une sépulture décente. Le moindre petit don sera le bienvenu." Cela peut être fait sur le compte de Pierre Raijman BE730001 7524 6260.