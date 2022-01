A Châtelet, le CPAS œuvre aux côté des personnes fragilisées afin de les aider à se réinsérer de manière optimale. Au-delà des aides alimentaires et des ateliers de formation, le centre public d'action social châtelettain offre à ses bénéficiaires l'opportunité de travailler son image et son estime de soi par le biais d'un salon de coiffure social. "Nous souhaitons offrir à nos bénéficiaires un accompagnement au plus proche via des services auxquels ils ne pourraient pas avoir accès en temps normal," explique le président Marcel Biron. Et du directeur-général Mathieu Jacqmin de poursuivre "l'une de nos missions est la remise à l'emploi. Pour ce faire, les bénéficiaires ont accès à des formations et des ateliers. Nous avons différents services mis à leur disposition dont un vestiaire où il est possible de trouver des vêtements de deuxième-main. A Côté de tout cela, les personnes bénéficiant d'un revenu d'intégration ont la possibilité de venir se faire coiffer à des tarifs très démocratiques."

Dans les bâtiments du CPAS à la rue Beau Moulin, grâce à Fonds Européen, à la Loterie Nationale et aux fonds propres du CPAS, un véritable salon de coiffure a vu le jour. Aux commandes de celui-ci Karine Detienne. "Nous accueillons, hors période covid, une dizaine de personnes par jour. Nous disposons de tout ce qu'il y a dans un salon de coiffure professionnel mais nous nous limitons à certaines choses. Par exemple nous ne faisons pas les colorations spéciales comme le bleu ou le rouge. Nous voulons offrir à nos bénéficiaires l'occasion de sortir un peu et de partager un moment convivial."

Les responsables du CPAS et les coiffeuses sont unanimes sur le fait que le salon de coiffure propose des services limités afin de ne pas concurrencer les coiffeurs professionnels locaux.