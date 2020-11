A l'initiative du Collège communal sur la proposition de l'Echevine de la Culture et de l'Enseignement Sabine Ancia, les bibliothèques de Châtelet et Châtelineau pourront bientôt accueillir une quinzaine d'étudiants dans leurs locaux.

Si des Espaces Publics Numériques (EPN) existent déjà sur l'entité, le Collège a la volonté de les mettre en avant afin que les personnes ne disposant pas de matériel informatique puissent en profiter à certaines conditions.

Actuellement, il est déjà possible de profiter gratuitement des ordinateurs mais l'installation de plexiglass est destinée à accueillir le double d'utilisateurs. D'ici quelques jours, 6 ordinateurs seront disponibles à la bibliothèque de Châtelet et 10 à Châtelineau.

Les ordinateurs sont accessibles aux étudiants souhaitant profiter du calme qu'offre une bibliothèque et constitue l'occasion pour certains de sortir de chez soi tout en restant dans un lieu adapté à l'apprentissage.

D'ici peu, des casques et des micros devraient être installés afin que les étudiants qui le souhaitent puissent aussi suivre leurs cours en ligne de la bibliothèque.

Les modalités d'accès sont les suivantes : il est obligatoire de réserver sa place au plus tard les veille de sa venue, les heures d’accessibilité aux bibliothèques sont de 8h à 12h et de 13h à 17h. Les réservations se font par plages de 50 minutes avec désinfection entre chaque utilisateur. Il est bien entendu possible de réserver plusieurs périodes à la suite.

Informations et réservations : 071/40 35 45