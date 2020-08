De la Gran Torino de Starky et Hutch à Chouepette, le châtelattain fonctionne à l'émotion.

Même s'il est un homme discret, Patrick Foggiato est loin de passer inaperçu une fois qu'il se met au volant de l'une de ses voitures de collection. Leurs particularités, ce sont d'authentiques répliques de voitures de séries mythiques comme Starsky et Hutch ou de films qui ont cartonné au box office. Parmi celles-ci, l'Audi A8 du film "Le Transporteur" et l'attendrissante Coccinelle Choupette de Disney. Sur ce modèle, le réalisme est poussé à l'extrême avec le passeport de la voiture, le klaxon "parlant" et le compteur de vitesse de course.

Cette passion pour les voitures remonte à sa tendre enfance. Fils d'un père mécanicien, il met les mains dans le cambouis dès son plus jeune âge. Hélas, la technologie et l'évolution des véhicules font qu'il prend une autre direction pour devenir électromécanicien. "J'ai toujours aimé les voitures. Ma collection de véhicules a été faite au fil des années avec de la patience et beaucoup de recherches", nous confie-t-il.{{5}}