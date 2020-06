Même si le conseil communal vote ce lundi les budgets participatifs 2020 ceux de 2019 sont bel et bien en route.

Ces projets d’un montant de 220.000 euros, émis par les citoyens et répartis sur l’entité sont destinés à favoriser la convivialité et créer des coins de repos, d’apprentissage et de partage. Parmi les projets, on retrouve des plaines de jeux mais aussi des jardins de permaculture partagés.​ Des boites de conservations pour les médicaments des personnes âgées ou nécessitant un traitement conséquent vont être distribuées.

L'échevin en charge du budget, Michel Mathy assure, que les projets 2020 seront encore plus variés et en respect avec le folklore et les traditions locales.