Si la crise Covid frappe de plein fouet l'ensemble des secteurs de notre quotidien, les commerçants sont dans

Durement touchés, les commerçants du centre-ville se sentent oubliés. Pour faire écho à cette détresse, Ecolo a fait des propositions afin de soutenir pratiquement les commerces. "Nous considérons qu'en situation économiquement difficile pour les commerçants, la ville doit être plus que jamais un opérateur innovant afin de les soutenir au mieux", explique Patricia Vanespen.

Depuis le début de la crise, différentes initiatives ont été mise en place comme un site répertoire des commerces qui font du "Click and Collect" et l'émission de chèques valeurs pour favoriser les achats locaux.

Au-delà de ces initiatives, Ecolo met en avant des propositions nécessitant peu ou pas d'investissements financiers. "Nous estimons qu’il y a d’autres aspects de la communication qui pourraient être développés afin de créer des synergies même au-delà des problèmes de covid".

Parmi ces propositions il y a notamment la création d'une adresse mail de contact unique pour les commerçants, artisans, indépendants, des contacts avec les intéressés et recueil de leurs besoins et attentes, l'animation par la commune d'un groupe Facebook fermé avec les commerçants pour feed-back des actions et échanges, la création d'un groupe de travail sur le redéploiement économique, le lancement d'une campagne de visibilité pour les commerçants et les entreprises via des capsules vidéo à diffuser sur les réseaux sociaux et le site internet de notre commune.

Outre la collaboration entre la ville et les commerçants, Ecolo propose également l'implication des citoyens par la création d'une boîte à idées virtuelles pour relancer l'économie et l’après covid-19 plus globalement.