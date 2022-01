La rue du Ry de Saint-Ry, à Châtelet dans le quartier du Chamborgneau n’a rien de bien spécial, a priori. Limitée à la circulation locale, à moitié champêtre, la rue a des maisons éloignées les unes des autres et le tout semble plutôt calme. Mais depuis ce mardi, un panneau plus inhabituel, qu’on peut retrouver à plusieurs emplacements clé de la rue, apporte une touche de couleur : un gros œil, sur fond jaune, avec l’indication "Voisins Vigilants".

"C’est précisément parce que c’est une rue moins passante que c’est une cible privilégiée pour des vols ou des dépôts clandestins", indique le chef de corps de la zone de police locale Châtelet/Aiseau-Presles/Farciennes, Philippe Borza. De fait : selon les riverains, les cambriolages ou en tout cas les tentatives de cambriolage se sont multipliées ces trois dernières années. "J’ai surpris quelqu’un escalader la façade de chez ma voisine, quasi par hasard, alors qu’elle était absente. Il a fui, mais on s’est dit qu’on devait faire quelque chose", explique Jean-Claude Gaullet, qui habite la rue. Ils se sont renseignés, ils sont allés voir ce qu’on faisait ailleurs, et ils se sont tournés vers la commune : après quelque temps, voici que Jean-Claude et sa voisine sont coordinateurs d’un PLP, un "Partenariat Local de Prévention". D’où l’indication "Voisins Vigilants", qui concerne une cinquantaine de riverains de la rue du Ry de Saint-Ry. "Après des réunions avec les habitants et avec la commune, on s’est dirigé vers ce partenariat. C’est en fait un outil qui nous permet de mieux communiquer entre la police, la commune et les riverains. Ce n’est pas du tout une milice, au contraire, c’est avoir ceux qui connaissent le mieux le quartier, les habitants, comme interlocuteurs", indique le commissaire Christophe Dullier. "Ça devrait permettre davantage de prévention mais aussi renforcer le sentiment de sécurité dans la rue." © van Kasteel

Concrètement, les riverains sont informés de qui contacter en cas de problème ou d’agissements suspects, et à quels faits se montrer attentifs. La police, elle, se tient à leur disposition par téléphone ou mail, pour plus de proximité, et a l’assurance que les informations qui remontent aux inspecteurs seront complètes et intéressantes. "Ça renforce en plus les liens entre les habitants du coin, parce qu’être un voisin vigilant, c’est aussi pouvoir conseiller, donner un coup de main, être attentif si celui ou celle d’à côté part en vacances, etc." se réjouit Jean-Claude Graullet.