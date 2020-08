Le plan de cohésion sociale et le CPAS de Châtelet collaborent une nouvelle année pour le projet Été solidaire.

Au total, ce sont seize jeunes qui ont été engagés afin de travailler ensemble à des actions concrètes destinées à la communauté.

Cette année, le groupe des seize a été divisé en deux pour éviter les contacts.

Précautions prises, une partie des jeunes, sous la responsabilité de Gary et d’Ossan aidé d’Éric, rénove l’accueil de la maison de la cohésion, siège de bon nombre d’activités socio-culturelles. L’autre groupe, sous la responsabilité de Rachida et Fabrice, construit des supports pour plantes en hauteur pour les résidents seniors du Centre communautaire à Boufflioulx.

Été solidaire est le moyen d’impliquer des jeunes dans différents projets destinés au mieux vivre ensemble. Non seulement les jeunes doivent préparer un entretien d’embauche mais ils pourront valoriser cette expérience dans le futur. Tout comme Zineb, Clélia, Nicolas et Jason. ils sont des centaines en Wallonie à valoriser leur commune et s’approprier une partie du bien-vivre ensemble.