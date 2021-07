Le 11 septembre 2020, Francesco se rend au domicile de Guy, ce dernier lui devait 20 euros. En chemin, il croise Eddy qui cherchait à se procurer de la drogue. Le deuxième individu monte dans la voiture du premier et ils roulent en direction de Châtelet. C’est Eddy qui se dirige en premier vers l’appartement de la victime. Francesco lui avait auparavant envoyé des messages de menace.

Très vite la situation dérape, Eddy assène plusieurs coups de poing à Guy. Ensuite, il lui perfore le thorax une première fois. Il poursuit avec une autre rafale de coups, avant de l’empoigner une deuxième fois. Francesco était présent au moment de la scène mais il n’a rien fait pour éviter ce drame. Les deux individus sont partis en laissant la victime pour morte. Celle-ci a encore eu la force de marcher jusqu’à l’extérieur. Le tenancier d’un bar a directement appelé les secours.

Dans un deuxième temps, Francesco a déposé Eddy sur une place à Châtelineau. Suite à un malaise, il est emmené à l’hôpital où il gifle une infirmière.

La substitute du procureur du Roi a requis une peine d’emprisonnement de cinq ans pour Francesco et de huit ans pour Eddy. Leurs avocats respectifs ont demandé une peine probatoire. "On peut lui faire confiance. On peut le récupérer", a déclaré le conseiller d’Eddy.

Le jugement sera rendu le 13 juillet.