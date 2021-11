Il était 22h30 ce jeudi quand les secours ont été prévenus d'un important dégagement de fumée dans une ancienne maison de maître rénovée en plusieurs appartements, sur la rue du Collège à Châtelet. Partis de la caserne de Marcinelle sous les ordres du lieutenant André, les pompiers n'ont mis que quelques minutes à arriver sur les lieux.

D'après les riverains, l'immeuble avait été évacué et plus personne ne se trouvait dans l'appartement d'où s'échappait la fumée. Mais les pompiers, après avoir défoncé la porte d'entrée et vu un canapé en proie aux flammes qui dégageait énormément de fumée alors que l'appartement était verrouillé, ont tout de même entrepris une visite de reconnaissance, par sécurité.

C'est là qu'ils ont découvert le locataire, dans son lit. Probablement endormi quand l'incendie s'est déclaré, il a ensuite été intoxiqué par les fumées et était complètement groggy. Des pompiers l'ont extrait de son appartement pendant que d'autres s'attaquaient au canapé en feu pour éteindre les flammes.

© FVH

Si l'incendie a finalement pu être assez rapidement maîtrisé, l'appartement n'est plus habitable pour l'instant. Le locataire, lui, a été pris en charge par une équipe médicale et transféré en milieu hospitalier pour être surveillé. Il était conscient et marchait.

La police locale de Châtelet/Aiseau/Farciennes s'est chargée du constat.