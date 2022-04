Ce 1er avril, Carlo Morettin, directeur du site d'Aperam Châtelet, a quitté ses fonctions. Il est rattaché à la direction technique du groupe, en tant que directeur du développement durable de l'entreprise., explique-t-il par voie de communiqué. Il se consacrera aux réductions de consommation énergétiques et des émissions de CO2, fixés par le groupe international et pour lesquels le site de Châtelet est, dit-il.

C'est Serge Dallenogare qui le remplace à la tête du site carolo. Ce n'est pas un inconnu, ni dans le groupe, ni des syndicats et travailleurs, puisqu'il était directeur de l'Aciérie et dans le comité de direction. Arrivé à Aperam en 2017, il a désormais près de 30 ans d'expérience dans le secteur sidérurgique. "C'est une belle opportunité pour moi, et une reconnaissance du travail accompli. Mon premier objectif sera d'assurer la transition dans la continuité pour permettre à Châtelet de relever les défis qui nous attendent", commente-t-il. Serge Dallenogare est remplacé à l'Aciérie par Pierre Lhost.

Un jeu de chaises musicales au sein d'Aperam Châtelet, donc, qui - nous dit-on - devrait permettre à l'entreprise à la fois d'assurer sa part dans la transition énergétique et le développement durable, tout en continuant "comme avant".

Aperam emploie 740 personnes à Châtelet, ainsi que 200 sous-traitants, près de 10% de l'ensemble du groupe international qui produit de l'acier inoxydable.