Voilà quelque temps que tous les événements rassemblant du public sont annulés. A Châtelet, le traditionnel rendez-vous des artisans d'art ne fait pas exception à la règle. Chaque année, le salon accueille près de 1.500 personnes à l'Hôtel de Ville. Toutefois, la ville de Châtelet et son service culture ont décidé de créer un site internet permettant de découvrir le précieux travail des artisans. "Il est possible de circuler entre les différents artisans et apprécier la qualité de leur travail. De l’enluminure à la poterie, cette mise en ligne permet d’offrir une belle visibilité tout en créant un support que le Salon exploitera certainement dans les éditions prochaines. Il est également possible de consulter les photos et présentations des précédentes éditions !"

Tout comme une visite sur place, le site mis en ligne pour l'occasion référencie les artisans suivant leurs disciplines. De cette manière, il est possible de découvrir des univers très variés.

Du travail du bois, du métal et de la pierre en passant, bien évidemment, par les produits de bouche, le rendez-vous virtuel permet tout de même de s'imprégner du savoir-faire des artisans.

Cette année deux artistes sont à l'honneur : Charles Vande Venne et François Daloze.