Les secours constatent sur place que la personne est décédée.

Ce dimanche un peu avant 16h, les secours sont appelés sur le parking du Plan It à Châtelet. Une personne inanimée dans un véhicule est signalé. L'ambulance, les pompiers et le SMUR sont descendus sur place. Les secours constatent alors que la personne est décédée et ne peut être réanimée.

Un périmètre de sécurité a été installé et le médecin légiste est descendu sur place.



A cette heure-ci, le parquet a confirmé que la mort était d'une cause naturelle.