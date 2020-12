Ce dimanche vers 12h, un véhicule circulant dans le sens Châtelet vers Châtelineau a dévié de sa trajectoire pour une raison inconnue.

Le conducteur n'a pu redresser la trajectoire et a fini sa course dans une façade d'habitation. Le SMUR et une ambulance sont arrivés sur les lieux où l'on déplorait un blessé sérieux.

Le constat a été réalisé par la police locale de Châtelet et le remorquage du véhicule par Mani Car.