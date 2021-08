Ce mercredi matin, les riverains de la rue Grégoire Soupart à Châtelineau ont eu le bon réflexe : sentant une odeur de gaz en rue, ils ont immédiatement prévenu les pompiers et les services d'Ores.

Descendus sur place, ils ont procédé à des mesures de quantité de gaz dans l'air, qui se sont toutes révélées négatives. Mais il y a bel et bien une odeur, sur place, signale notre correspondant. Elle pourrait provenir d'une entreprise proche qui effectue un dégazage ou des égouts, vu le temps humide.

Les gens paniqués se sont inquiétés pour leur vie et leur quartier, et ils ont bien fait, même si sur place les professionnels ne semblent pas repérer le moindre danger. Pour rappel, Ores a un numéro gratuit d'urgence, actif 24h/24 et 7j/7 : 0800/87.087.