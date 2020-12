Accompagné de sa mère, Ivan comparaît ce mercredi pour un vol avec effraction et menaces qui a eu lieu le 5 janvier dernier. Bipolaire, Ivan a déjà effectué plusieurs séjours en psychiatrie au sein de l’hôpital Van Gogh. Au moment du vol, Ivan devait suivre à la lettre un lourd traitement médical pour l’empêcher de dérailler… Mais le 5 janvier dernier, Ivan n’a pas pris ses médicaments et a, en plus, consommé beaucoup de bières et du whisky.

Ivan ne se souvient pas des faits. Il n’a pas le souvenir d’avoir pris son véhicule, de nuit, pour se rendre sur le parking du Carrefour Market de Châtelineau. Une fois sur place, Ivan a volontairement foncé dans la porte de secours pour avoir accès à l’intérieur du magasin pour remplir son coffre de plusieurs fardes de cigarettes.

Son projet de vol a pris l’eau lorsque deux témoins sont intervenus pour l’arrêter et le maintenir sur place jusqu’à l’arrivée de la police. Face au tribunal, Ivan reconnaît les faits, mais nie avoir menacé les deux intervenants. D’après la substitute Pied, Ivan leur a fait croire qu’il avait un couteau sur lui. "Je n’ai pas menacé qui que ce soit. Je n’étais pas armé."

Le parquet requiert l’internement d’Ivan, jugé atteint d’un trouble mental lorsqu’il a commis le vol. Jugement le 20 janvier 2021.