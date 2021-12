Vers 5h30 ce samedi matin, les pompiers de Jumet sous les ordres du lieutenant Gelpi, de l'adjudant Gilbou et Landers ont été requis à Châtelineau rue de Taillid Pré ou on signalait une explosion au rez-de-chaussée dans un immeuble à appartements dans un salon de coiffure. On signalait également un important dégagement de fumées noires et des flammes à l'arrière. A cette heure, les appartements étaient occupés. A l'arrivée des pompiers, les personnes ont pu sortir du bâtiment.

L'incendie a été rapidement maîtrisé. Constat police locale de Châtelet. Les services d'Orès sont également intervenus.