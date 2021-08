On apprenait l'année passée la fermeture du bien connu magasin de vêtement Carlo et fils à Châtelineau, rue Maréchal Foch : la concurrence des magasins en ligne et la crise sanitaire ont eu raison de l'enseigne, qui a habillé Justine Henin, le Spirou de Charleroi, le Sporting de Charleroi, d'Anderlecht et le Standard de Liège, et même les Diables Rouges.

Si l'équipe a rouvert à City Nord en se recentrant, il y a toujours 4.500 pièces dans l'ancien magasin. Auctelia, mandaté par le curateur, organise une liquidation totale.

Costumes, pantalons, chemises et chaussures de marque Hugo Boss, Emporio Armani, Karl Lagerfeld, etc. seront mis en vente au comptoir, à prix cassé. Jusqu'à 70% de réduction seront appliqués à la caisse les vendredi 3 et samedi 4 septembre prochains de 10 à 17 heures, annoncent-ils sur l'événement Facebook prévu pour l'occasion.

Les paiements se feront par Bancontact uniquement, mais il sera possible d'essayer les pièces sur place.