Plusieurs équipes de la police locale de Châtelet sont intervenus ce vendredi soir vers 19h non loin de la place d’Arenberg et de la rue Maréchal Foch à Châtelineau. Selon les premières informations recueillies sur place, une personne a été victime d’un coup de couteau dans le torse.



"Une personne a été blessée par arme blanche. Nous sommes sur place pour essayer de comprendre ce qu’il s’est passé", indique Philippe Borza, chef de corps de la zone de police locale.



À l’heure actuelle, les motifs de la scène sont inconnus. La victime, blessée, a été transportée en milieu hospitalier. Elle est consciente mais ne veut pas révéler l'identité de son agresseur, en fuite et non-identifié à ce stade, révèle le parquet de Charleroi. © L.C.