C’est une bonne nouvelle pour les 4 500 agents de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) : la revalorisation de la valeur faciale de leurs chèques repas doublera dès le mois prochain et ce jusqu’au 31 décembre. "Face à l’explosion des coûts de l’énergie et des carburants à la pompe, la direction de l’ISPPC avait souhaité faire un geste en faveur du pouvoir d’achat de l’ensemble du personnel salarié", rappelle le directeur de la communication Frédéric Dubois. La proposition avait été de porter la valeur faciale du chèque de 3,09 à 6,09 euros, une mesure représentant une dépense d’1,6 million d’euros sur une durée de 6 mois. Du net, sans charge pour les bénéficiaires.

En comité de négociation en mars, seules la CGSP et la SLFP avaient marqué leur accord. La CSC Services Publics estimait l’effort insuffisant. "Nous avions demandé une augmentation des indemnités kilométriques ou une revalorisation du chèque repas pérenne, et pas seulement un one shot, indique la permanente CSC Melisa Maggio. Nous déplorions aussi le caractère unilatéral de la mesure, au mépris de la concertation."

Car comme le confirme la secrétaire nationale CSC Services Publics Véronique Sabel, "La direction a refusé d’ouvrir le dialogue. Et face à notre désaccord, elle a laissé croire aux travailleurs qu’ils ne pourraient pas bénéficier de la hausse du chèque repas. Ce que vient de démentir l’approbation de la tutelle wallonne."

À la CGSP, le secrétaire régional Philippe Barbion souhaitait forfaitariser l’octroi des chèques repas pour donner aux agents à temps partiel le même pouvoir d’achat qu’à leurs collègues à temps plein. "Mais aucun autre point n’a pu être inscrit à l’ordre du jour des négociations. Nous prenons donc ce qui est proposé." La hausse de 3 euros par chèque repas représente une augmentation pouvant atteindre 60 euros par mois par travailleur. "C’est-à-dire 360 euros sur la durée de l’opération", souligne le directeur de la communication de l’ISPPC.

L’employeur a fait le maximum de ce qui était possible dans une conjoncture difficile. En y regardant de plus près, c’est aussi quasiment le double du chèque mazout octroyé par le gouvernement fédéral. Une aide qui ne se matérialisera également que cet été.