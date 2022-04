Chevaliers, seigneurs, écuyers, gentes dames, bourgeois et paysans sont attendus au Château de Trazegnies pour plusieurs jours de fête. Parmi les troubadours, archers, fauconniers, musiciens et forgerons, ils trouveront aussi magiciens, bouffons et ménestrels. Quarante artisans démontreront leur savoir-faire, tandis que l'hypocras, le cidre, et le vin de fruit côtoieront ripailles et autres mets.

Le week-end des 7 et 8 mai 2022, le château se replonge au moyen-âge. Il y aura un marché, des spectacles du feu, des campements médiévaux, une attaque du château, un tir au canon et différents tournois. De la musique d'époque et des animations complètent le tout.

Un festin sera organisé le vendredi 6 mai à 19 heures, et un concert du groupe médiéval et celtique Prima Nocta se fera samedi à 20 heures.

Où? Château de Trazegnies, place Albert 1er n°32, Courcelles

Quand? Les 7 et 8 mai à partir de 11 heures

Entrée: 5€ la journée ou 7€ pour deux jours. Gratuit pour les moins de 7 ans.

Programme complet:

Samedi :

11:00 Ouverture des portes - Tir au canon - Tirage au sort des combattants pour le Tournoi

12:00 Défilé du Seigneur et de son armée dans les rues du village animé par le premier set de « La Maisnie Hellequin »

13:00 1ère manche du tournoi de Trazegnies

13:30 Démonstration de Fauconnerie « Falcon’s Residence »

14:15 Spectacle par Les Enfants du Feu

15:00 2ème set de « La Maisnie Hellequin »

16:00 2ème manche du tournoi de Trazegnies

16:45 Spectacle par Les Enfants du Feu

17:30 3ème set de « La Maisnie Hellequin »

18:00 Démonstration de fauconnerie « Falcon’s Residence »

19:00 Attaque du château

20:00 Concert de Prima Nocta

22:00 Spectacle par Les Enfants du Feu

Dimanche :

11:00 Ouverture des portes - Tir au canon - Tirage au sort des combattants pour le Tournoi

12:00 Défilé du Seigneur et de son armée dans les rues du village animé par le premier set de « La Maisnie Hellequin »

13:00 Démonstration de Fauconnerie « Falcon’s Residence »

13:45 Spectacle par Les Enfants du Feu

14:15 1ère manche du tournoi de Trazegnies

15:00 2ème set de « La Maisnie Hellequin »

15:45 2ème manche du tournoi de Trazegnies

16:00 Démonstration de Fauconnerie « Falcon’s Residence »

16:30 Spectacle par Les Enfants du Feu

17:15 Attaque du Château

18:00 3ème set de « La Maisnie Hellequin »

Animations permanentes durant les deux jours :