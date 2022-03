Pour une raison indéterminée, et en l’absence du propriétaire, le feu a pris dans une première habitation. Le propriétaire de la seconde maison, Bruno Gohy, a remarqué les flammes et a aussitôt prévenu les pompiers. Mais l’incendie s’est rapidement propagé d’une habitation à l’autre et lorsque les pompiers sont arrivés sur place, les deux logements étaient embrasés.

En provenance de Chimay, Couvin, Philippeville et même Rocroi, d’importants renforts de pompiers ont convergé vers le lieu du sinistre. Mais rien n’y a fait et, en fin de matinée, il ne restait plus grand-chose du bloc d’habitation, d’autant que les pompiers ont été confrontés à des problèmes d’approvisionnement en eau.

Fort heureusement, personne n’a été blessé. Mais sur place, le propriétaire de l’une des deux maisons était passablement énervé, mettant en cause le très long temps mis par les pompiers pour arriver sur les lieux (plus d’une demi-heure) et fustigeant les problèmes d’approvisionnement en eau pour alimenter les lances incendie.