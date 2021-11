La Fondation Chimay Wartoise et la Maison des Associations lancent un 4e appel à projets pour accroître les compétences numériques du monde associatif.

"Le numérique à la rencontre de vos missions & de vos publics", titre de ce 4e appel à projets, vise à soutenir les structures associatives dans la montée en compétences de leur équipe et dans la mise en place d’outils permettant de déployer leur projet. Il est le fruit d’une collaboration entre la Maison des Associations de l’Entre-Sambre-Meuse (MDA) et la Fondation Chimay-Wartoise, et permet aux projets retenus de bénéficier à la fois d’un accompagnement professionnel et un don de maximum 10 000€.