Entre 2010 et 2018, Christian avait tout pour être heureux. Une femme follement amoureuse de lui et une famille recomposée. À cause de ses déviances sexuelles, il a tout perdu !

Christian, bientôt 51 ans, est de l’aveu de tous le gendre parfait, un homme extrêmement gentil avec la main sur le cœur. Pourtant, cette image de l'oie blanche a volé en éclat le soir du 9 janvier 2018. Ce soir-là, Sophie assiste impuissante à l’interpellation de son homme. Ce dernier lui semblait tellement parfait et incapable de faire du mal à une mouche. Mais la réalité a ramené Sophie les pieds sur terre.

Si la police investit le domicile du couple, c’est parce que Christian vient d’être dénoncé pour des faits de mœurs sur Clémentine, sa belle-fille. La jeune fille, mineure à l'époque, a subi durant 6 ans le comportement déviant de son beau-père. Sur papier, tout semblait se dérouler pour le mieux au sein de la famille recomposée. Sophie et Christian se sont rencontrés en 2010. À l’époque, Christian est un ami du couple formé par Sophie et Marc. Quand ces derniers se séparent, Sophie refait sa vie avec l’ami, ce qui rassure le papa de Clémentine. « Je le connaissais et je savais comment il était avec tout le monde, et notamment les enfants. J’étais rassuré, jusqu’à ce que tout s’écroule. » En 2018, par hasard au milieu d’une discussion avec des amis, Marc apprend les actes commis par Christian sur sa propre fille.

Depuis janvier 2012, Christian se comporte plutôt comme un obsédé sexuel plutôt qu’un beau-père attentionné et bienveillant avec sa belle-fille. Il prend des photos d’elle sous la douche, se masturbe sous ses yeux, la harcèle, lui parle en évoquant des sous-entendus équivoques. Il se permet même d’envoyer « sa production » à Axel, également un ami de la famille et qui n’a pas jugé bon d’avertir les parents de Clémentine sur les agissements de Christian… Le militaire est également poursuivi pour des outrages aux bonnes mœurs, en se masturbant en vidéo avec l’ex-belle-sœur de Sophie ou avec la sœur de cette dernière. « Elles étaient consentantes et c’était des discussions d’adultes », avise Christian.

"J’ai peur en rue"

Courageusement, Clémentine, aujourd’hui âgée de 19 ans, a tenu à s’adresser au tribunal en revenant sur les faits dont elle a été victime. « Je me souviens très bien des actes commis. Un jour, je suis rentré à la maison plus tôt de l’école. J’ai ouvert la porte du salon et je l’ai découvert occupé à se masturber devant un film porno. Je me suis réfugiée dans les toilettes et il est venu me voir, dénudé. » Encore aujourd’hui, la jeune femme reste marquée par les agissements. « Quand je me promène en rue, j’ai l’impression que tout le monde me regarde et me voit nue. Je suis incapable de rester seule avec un homme dans une pièce, même ceux de ma famille. »

Le parquet requiert une peine de deux ans de prison contre le militaire, inconnu de la justice. Compte tenu des déviances sexuelles, un sursis probatoire est fortement conseillé. C’est également le souhait de la défense, qui estime que Christian a besoin d’un traitement. Pour Axel, poursuivi pour la détention des quelques images reçues de son ami, une mesure de faveur est requise.

Le dossier a été mis en continuation au 2 février pour convoquer la sœur de la maman de Clémentine, également victime de son ex-beau-frère et qui n’a pas été avisée de l’audience.

* Les prénoms des mineurs ont été modifiés.